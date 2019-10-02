Son Dakika Haberleri: Yunanistan'da sendikalar 24 saatlik genel grev ilan etti
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Yunanistan'da sendikalar 24 saatlik genel grev ilan etti

2 saat önce

Yunanistan'da hükümetin kalkınma planını kapsayan yeni yasa tasarısına karşı çıkan sendikalar bugün 24 saatlik grev ilan etti.

Yunanistan'da sendikalar 24 saatlik genel grev ilan etti, System.String[]

Yunanistan'da hükümetin kalkınma planını kapsayan yeni yasa tasarısına karşı çıkan sendikalar bugün 24 saatlik grev ilan etti.

Başkent Atina başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde devlet hastaneleri, okullar, belediye, valilik, vergi daireleri gibi devlet daireleri kapalı kalacak. Greve liman işçileri, muhasebeciler, banka memurları ve gazeteciler de katılacak. Gemiler ve trenler sefer yapmayacak, toplu ulaşım araçları ise halkın protesto gösterilerine katılabilmesi için sadece sabah yerel saat ile 09.00'dan akşam 21.00'a kadar mesai yapacak.

Devlet memurlarının ve özel sektör çalışanlarının katıldığı grevin, ülkeyi felce uğratması bekleniyor.  Sendikalar, yeni yasa tasarısını protesto etmek üzere yerel saat ile 11.00'da Atina'nın merkezinde protesto gösterileri ve yürüyüş gerçekleştirecekler. Ayrıca Sendikalar, Perşembe ve Cuma günleri için de birkaç saatlik grev ve protesto gösterileri yapacaklarını açıkladılar.

Yunanistan, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:10 Kaynak: DHA
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