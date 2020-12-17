Yunanistan'da sendikalardan Miçotakis'e "açız" pankartlı tepki - Son Dakika

Yunanistan'da sendikalardan Miçotakis'e "açız" pankartlı tepki

17.12.2020 11:55
Yunanistan'da sendikalardan Miçotakis'e

Yunanistan'da Miçotakis hükümeti, 2021 için ayrılan savunma bütçesini 2,5 milyar avroya çıkarırken, ülkedeki üç sendika üyesi başkent Atina'daki Başbakanlık Maksimu Sarayı önünde "Açız" pankartı açtı.

Yunanistan'da Miçotakis hükümeti, 2021 için ayrılan savunma bütçesini 2,5 milyar avroya çıkarırken, ülkedeki üç sendika üyesi başkent Atina'daki Başbakanlık Maksimu Sarayı önünde "Açız" pankartı açtı.

Ekonomik darboğazda olmasına rağmen 2021 için ayrılan savunma bütçesini 2,5 milyar avroya çıkaran Yunanistan'daki Kiryakos Miçotakis hükümetine silahlanmaya harcanan paraya üç sendika tepki gösterdi. Başkent Atina'da Başbakanlık Maksimu Sarayı önüne gelen hazır lokanta ve hazır yemek alanında hizmet veren önemli üç sendika üyesi "Açız" pankartı açtı.

BAŞBAKANLIK ÖNÜNDE "AÇIZ, BATIYORUZ" SLOGANI

Başbakanlık önünde "Açız, batıyoruz" sloganları attı. Başbakanlık önünde nöbet tutan güvenlik güçleri devreye girerek, pankartları topladı. Üç sendika üyesinin Sintagma polis karakoluna götürüldüğü, ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı ifade edildi.

SAVUNMAYA HARCANAN PAY 2.5 MİLYAR AVRO

Ülkenin savunma bütçesi, 5,49 milyar avroya yükseltilirken, savunma bütçesi dahilindeki silahlanma harcamaları için ayrılan pay ise 2,5 milyar avroya çıkartıldı. Öte yandan, Atina yönetimi, gelecek 10 yılda 10 milyar dolarlık silahlanma harcaması yapacağını açıklamıştı. Ülkenin 10 yılı aşkın süredir içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle 2008'de 7,24 milyar avro olan askeri bütçesi, 2018'de 3,74 milyar avroya kadar düşmüştü. 2019 savunma bütçesini 3,38 milyar avro olarak belirleyen Atina yönetimi, buradaki silahlanma payını 542 milyon 779 bin avro düzeyinde tutmuştu. Bu yılki savunma bütçesi 3,97 milyar avro olurken, silahlanma harcamaları için ayrılan pay ise 540 milyon 692 bin avro seviyesinde kalmıştı.

TARİHİ ESERLER 50 YILLIĞINA KİRALANACAK

Ekonomik krizden çıkış arayan Yunanistan, limanlarını özelleştirmesinin ardından geçtiğimiz hafta ülkedeki müzelerde yer alan Antik ve Modern çağa ait tarihi eserleri 50 yıllığına kiralanmasına öngören yasayı mecliste oylamıştı. Yunanistan Kültür Bakanlığı, ülkedeki müzelerden taşınabilir anıtları 25 yıllığına ödünç verme olanağı sağlayan ve bu süreci 25 yıl daha uzatma opsiyonu sunan tasarının, Yunan sanat ve kültürünün küresel ölçekte yansıtılmasına imkanı tanıyacağını belirtmişti.


Yunanistan'da sendikalardan Miçotakis'e açız pankartlı tepki
Yunanistan'da sendikalardan Miçotakis'e açız pankartlı tepki

Başbakanlık, Yunanistan, Sendika, Atina, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Yunanistan'da sendikalardan Miçotakis'e 'açız' pankartlı tepki - Son Dakika Dünya


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