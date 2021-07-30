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Yunanistan'da sığınmacı çocuklar eğitim hakkından mahrum bırakılıyor - Son Dakika

Yunanistan'da sığınmacı çocuklar eğitim hakkından mahrum bırakılıyor

30.07.2021 06:59
Yunanistan'da sığınmacı çocuklar eğitim hakkından mahrum bırakılıyor, System.String[]

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Yunanistan'daki sığınma kamplarında yaşayan her 7 çocuktan 6'sının eğitim haklarından mahrum bırakıldığını, çocukların "ağır ayrımcılığa" maruz kaldığını ve bu nedenle Yunanistan'ın Avrupa Birliği'nin (AB) göç yönetimi direktiflerini ihlal ettiğini belirtti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Yunanistan'daki sığınma kamplarında yaşayan her 7 çocuktan 6'sının eğitim haklarından mahrum bırakıldığını, çocukların "ağır ayrımcılığa" maruz kaldığını ve bu nedenle Yunanistan'ın Avrupa Birliği'nin (AB) göç yönetimi direktiflerini ihlal ettiğini belirtti.

HRW, Yunanistan ve Ege Adaları'ndaki sığınma kamplarında yaşayan çocukların eğitime erişimine ilişkin bir açıklama yayımladı.

HRW'nin sığınma kamplarında yaşayan 9 aile, eğitim bakanlığının 2 personeli ve 8 insani yardım gönüllüsüyle görüştüğü, çok sayıda raporu ve belgeyi incelediği aktarılan açıklamada, sığınmacı çocukların eğitim-öğretim haklarına saygı göstermeyen Yunanistan'ın "çocukların kimliğinin tespitinden sonraki 3 ay içerisinde bulundukları ülkelerdeki ulusal okul sistemlerine entegre edilmesine" yönelik AB direktiflerini ihlal ettiği kaydedildi.

-Yunanistan "ayrımcı" ve "uyumsuz" politikalarına son vermeye zorlanmalı

AB'nin Yunanistan'a 2015'ten bu yana sığınmacıların eğitimlerini de içeren "göç yönetimi" kapsamında 3,45 milyar avro ve kültürlerarası okulların desteklenmesi için 625 milyon avro destek sağladığının vurgulandığı açıklamada, Avrupa Komisyonuna Yunanistan'ı "ayrımcı" ve "uyumsuz" politikalarına son vermeye zorlaması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde sığınma kamplarında yaşayan her 7 çocuktan yalnızca 1'inin okula gidebildiğine işaret edilerek, "Yunan yetkililer öğretmenleri derhal işe almalı, çocukların okula ulaşımını ayarlamalı ve yeni tip koronavirüs bahanesiyle sığınmacı çocukları okuldan alıkoyan önlemleri kaldırmalı." ifadeleri kullanıldı.

Yunanistan'ın "sığınmacı çocukların eğitime erişimini sağlamak için acil önlemler almadığına" ilişkin Avrupa Sosyal Haklar Komitesi kararının hatırlatıldığı açıklamada, 13 Eylül'de başlayacak yeni eğitim-öğretim döneminde çocukların okula gidebilmeleri için Yunan hükümetinden ayrımcı politikalarda reform yapması istendi.

Yunan hükümeti kayıt rakamlarını yayınlamıyor

Açıklamada, "Yunanistan Çocuk Hakları Kamu Denetçiliğini verilerine göre, Yunanistan ve Ege Adaları'ndaki kamplarda yaşayan 10 bin 400 okul çağındaki çocuğun yüzde 86'sı 2021'in başlarında okula gitmiyordu. Ege Adaları'ndaki kamplarda yaşayan 2 bin 100 çocuktan sadece 7'si okula gidebildi. Birleşmiş Milletler (BM) ve hükümetin verilerine göre 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde kampların içinde ve dışında 31 bin okul çağındaki çocuk yaşıyordu. Bunlardan 13 bini kayıt yaptırdı. Hükümet kayıt rakamlarını yayınlamıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen HRW Çocuk Hakları Direktörü Bill Van Esveld, "Yunan hükümetinin gelecek eğitim-öğretim döneminde sığınmacı çocukların eğitime erişimini düzeltmesi gerekiyor. Avrupa Komisyonu daha iyi sonuçlar talep etmeli ve binlerce çocuğun haklarını, geleceğini korumalıdır. " değerlendirmesinde bulunuldu.

Esveld, güvenlikleri için Avrupa'ya kaçan binlerce çocuğun geleceğinin Avrupalı ve Yunan yetkililere bağlı olduğunu, yeni öğretim döneminin daha önce "defalarca" sığınmacı çocuklara eğitim sağlanacağına yönelik söz veren Yunan hükümeti için bir sınav olacağını bildirdi.

Çocuklar "ağır" ayrımcılığa maruz kalıyor

Çocukların, sınıfların açılmasındaki gecikmeler nedeniyle "ağır ayrımcılığa" maruz kaldığının vurgulandığı açıklamada kamplarda yaşayan ailelerin, kamp çalışanları, çocuk koruma personeli ve insani yardım gönüllülerinin görüşlerine de yer verildi.

Atina'daki Rixona kampında 17 aydır yaşayan 50 yaşındaki Ferhat isimli sığınmacı, 3 çocuğunun Yunanistan'da sadece 1 ay okula gidebildiğini aktarırken, 28 yaşındaki Shamsiya adlı sığınmacı da 8 yaşındaki oğlunun Oinofyta kampına geldikten sonra okula gidebilmek için altı ay beklediğini söyledi.

HRW'ye konuşan aileler Kovid-19 nedeniyle okulların kapatılmasının ardından kamplarda internet ve cihaz eksikliği nedeniyle çocukların uzaktan eğitime erişiminin olmadığını belirtti.

Farklı kamplarda çalışan iki eğitim bakanlığı koordinatörü, okulların Yunan çocuklarına açık olduğu dönemlerde de sığınmacı çocukların derslere katılamadığı bilgisini paylaştı.

HRW'ye değerlendirmede bulunan bir kamu denetçisi, Malakasa kampında 480 çocuğun "yeterli sınıf olmadığı" gerekçesiyle geçen yıl okula kayıt yaptıramadığını belirtti.

Denetçi "Yerel yetkililer, Ritsona kampından çocukların yakındaki okullara kaydolmasına izin vermedi çünkü okulu ısıtmak için paraları olmadığını veya daha fazla kapıcıya ihtiyaçları olacağını iddia ettiler." ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği, Yunanistan, Mülteci, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan'da sığınmacı çocuklar eğitim hakkından mahrum bırakılıyor - Son Dakika


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