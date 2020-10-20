Yunanistan'da sığınmacılar, yaşam koşullarının iyileştirilmesini istedi - Son Dakika

Yunanistan'da sığınmacılar, yaşam koşullarının iyileştirilmesini istedi

20.10.2020 14:21
Yunanistan'da sığınmacılar, yaşam koşullarının iyileştirilmesini istedi, System.String[]

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yaşayan çoğunluğu Iraklı sığınmacılar, yaşam koşullarının iyileştirilmesi talebiyle Avrupa Birliği (AB) ofislerinin bulunduğu binanın önünde gösteri düzenledi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yaşayan çoğunluğu Iraklı sığınmacılar, yaşam koşullarının iyileştirilmesi talebiyle Avrupa Birliği (AB) ofislerinin bulunduğu binanın önünde gösteri düzenledi.

Irkçılık ve Faşist Tehdide Karşı Birlik Hareketi'nin (KEERFA) çağrısıyla parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'nda toplanan sığınmacılar, Vasilis Sofias Caddesi'ndeki AB ofislerinin bulunduğu binaya yürüdü.

Aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu göstericiler, "kalacak yer istiyoruz", " daha iyi bir yaşam bizim hakkımız" şeklinde sloganlar atarak, AB ve Yunanistan'ın uyguladığı sığınmacı politikalarını protesto etti.

Konaklama programlarının kapsamının genişletilmesi, özel ihtiyaçlara sahip sığınmacılar için ayrı koşulların oluşturulması, verilen maddi yardımların kesilmemesi gibi talepleri dile getiren sığınmacıların gösterisi, olaysız şekilde sona erdi.

Gösteri sırasında, polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

Sintagma Meydanı, Avrupa Birliği, Yunanistan, Atina, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan'da sığınmacılar, yaşam koşullarının iyileştirilmesini istedi - Son Dakika

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