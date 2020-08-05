Yunanistan'da sığınmacıları taşıyan araç kaza yaptı: 10 ölü - Son Dakika

Yunan basınında yer alan haberlere göre, sığınmacıların bulunduğu bir araç, Egnatia karayolunda seyir halindeyken 04.00 sularında yoldan çıkarak devrildi.

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 08:53

Kaynak: AA

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