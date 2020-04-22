Yunanistan'da sığınmacıların kaldığı otel karantinaya alındı - Son Dakika

Karantinaya otelden detaylar

Otelin balkonunda oturan sığınmacılar

Sığınmacılardan detaylar Yunanistan'da sığınmacıların kaldığı otel karantinaya alındı

Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yaklaşık 170 kilometre uzaklıktaki Kranidi kasabası yakınlarında, yaklaşık 500 sığınmacının kaldığı otelin ve Kranidi kasabasının karantinası devam ediyor. Bir sığınmacıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından perşembe günü karantina altına alınan otelde yapılan testler sonucu toplam vaka sayısının 150 olduğu tespit edildi.