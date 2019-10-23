Yunanistan'da sığınmacıların otellere yerleştirilmesine engel

Yunanistan'ın Volvi bölgesindeki Vrasna köyü sakinleri, aşırı yoğunluk nedeniyle anakaraya getirilen sığınmacıların bölgedeki otellere yerleştirilmesini engelledi.

Sisam Adası'ndaki aşırı yoğunluktan dolayı dün anakaraya transfer edilen yaklaşık 400 sığınmacı, çeşitli otellere yerleştirilmek üzere Selanik yakınlarındaki Vrasna köyüne götürüldü.

Yerel basında çıkan haberlerde, bölgedeki otel sahiplerinin önce sığınmacıları ağırlamayı kabul ettiği fakat karşı çıkan yerel halkın baskı ve tehditlerinden sonra karar değiştirdiği bildirildi.

Vatandaşı Koruma Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, çoğunluğu Suriye, Irak, Filistin ve Afganistan'dan olan sığınmacıların Atina yakınlarındaki Evia bölgesindeki kamplara yerleştirilecekleri belirtildi.