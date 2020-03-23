Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı başladı - Son Dakika

Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı başladı

6 saat önce

Yunanistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bugünden itibaren getirilen sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı.

Yunanistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bugünden itibaren getirilen sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı.

Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı başladı

Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:47 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İBB Başkanı İmamoğlu: Tümüyle sokağa çıkma yasağı gelebilir
Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı Sokağa çıkma yasağına uymadı, canından oldu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum
Erzurumlu dönerci 2 ay çalışmayacak olan işçilerinin maaşını karşılayacak Erzurumlu dönerci 2 ay çalışmayacak olan işçilerinin maaşını karşılayacak         
10:48
Suudi Arabistan'da koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi Suudi Arabistan'da koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi         
10:35
Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor         
10:03
Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesinde! İşte dolarda son durum Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesinde! İşte dolarda son durum         
10:00
Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek         
09:52
Vuhanlı doktordan korkutan iddia: Çin'de son 3 gündür vakaya rastlanmadığı bilgisi gerçeği yansıtmıyor Vuhanlı doktordan korkutan iddia: Çin'de son 3 gündür vakaya rastlanmadığı bilgisi gerçeği yansıtmıyor         
09:48
'Evde kal' çağrısına uydular, evlerine çekildiler! Hangi ünlü isimlere sokağa çıkma yasağı geldi? 'Evde kal' çağrısına uydular, evlerine çekildiler! Hangi ünlü isimlere sokağa çıkma yasağı geldi?         
09:43
Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım         
09:35
Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı         
09:30
Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı         
09:17
Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor         
09:17
Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti         
09:10
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar         
09:05
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi         
08:45
"Hastalık yokken, 'Yok' dedik" diyen Koca, virüsle mücadelede yeni sloganı duyurdu: Hayat Eve Sığar         
07:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 17:30:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]