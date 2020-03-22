Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika
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Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

6 saat önce

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yarından itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi, System.String[]

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yarından itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Yunan Başbakan, yaptığı açıklamada korona virüs salgınının yayılmasını önlemek kapsamında bu kararın alındığını açıklarken, Pazartesi sabah saat 6'dan itibaren sokağa çıkma yasağının başlayacağını duyurdu. Yasağa uymayanlara 150 Euro para cezası uygulanacağını kaydeden Yunan Başbakan, sokağa çıkacak olanların ise özel izin ile çıkabileceklerini bildirdi. Yunan Hükümeti, halkın sokağa çıkmasını engellemek için dükkanların kapanması kararı almasına rağmen halk sokaklara çıkmış ya da tatile gitmişti.

Yunanistan'da korona virüs nedeni ile 15 kişi hayatını kaybetti.

(İHA)

Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 08:50 Kaynak: İHA

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