Yunanistan'da sokağa çıkma yasağının süresi 8 saate çıkarıldı - Son Dakika

Yunanistan'da sokağa çıkma yasağının süresi 8 saate çıkarıldı

11.11.2020 22:24
Yunanistan'da sokağa çıkma yasağının süresi 8 saate çıkarıldı, System.String[]

Yunanistan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında ülke genelinde uygulanan gece sokağa çıkma yasağının süresi, 5 saatten 8 saate çıkarıldı.

Yunanistan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında ülke genelinde uygulanan gece sokağa çıkma yasağının süresi, 5 saatten 8 saate çıkarıldı.

Geçtiğimiz 5 Kasım'da ülke genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle karantina ilan edilen Yunanistan'da tedbirler sıkılaştırılıyor. Salgının ikinci dalgasında devlet hastanelerine yapılan başvurunun artması nedeniyle yetkililer yeniden harekete geçti. Alınan yeni karar göre gece sokağa çıkma yasağının süresi, 5 saatten 8 saate çıkarıldı. Buna göre 00.00'da başlayan sokağa çıkma yasağının, 21.00-05.00 arasında uygulanmasına karar verildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ BAŞLANGICI 00.00'DAN 21.00'A ÇEKİLDİ

Yunanistan'da salgında son 24 saatte 2 bin 752 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 63 bin 321'e yükseldi. Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 43 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 909'a ulaştı. Yeni tedbirleri duyuran Sivil Koruma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, "Cuma gününden itibaren sokağa çıkma yasağı ülke çapında 21.00-05.00 arasında uygulanacak" dedi. Hardalias, iş ve sağlık nedenleriyle sokağa çıkmak isteyen vatandaşların izin alması gerektiğini belirtti. Öte yandan 5 Kasım'da Başbakan Kiryakos Miçotakis yaptığı açıklamada, 7 Kasım Cumartesi yerel saatle 06.00'dan itibaren ülke genelinde başlayacak üç haftalık karantina uygulamasının 30 Kasım'a kadar yürürlükte olacağını duyurmuş, 00.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirtmişti.

(İHA)

Yunanistan'da sokağa çıkma yasağının süresi 8 saate çıkarıldı

Sokağa Çıkma Yasağı, Koronavirüs, Yunanistan, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yunanistan'da sokağa çıkma yasağının süresi 8 saate çıkarıldı - Son Dakika


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