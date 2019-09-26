Yunanistan'da taşıyıcı anne çetesine baskın

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), Bulgaristan, Gürcistan ve Rusya'da bağlantıları olan, çocuğu olmayan ailelere taşıyıcı anne ve yumurta temin eden şebekenin çökertildiğini duyurdu.

Europol'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bulgaristan, Gürcistan ve Rusya'dan fakir hamile kadınları Yunanistan'a getirerek, Selanik'te özel bir hastanede doğum yaptırdıktan sonra bebekleri 25 bin ila 28 avro karşılığında satan çeteye operasyon düzenlendi.

2016'dan bu yana faaliyette olan çetenin doğurganlığı artırmak ve kadın yumurtalarını satmak için taşıyıcı anneler üzerinde bir dizi tedavi uygulandığını açıklayan EUROPOL, şebekenin bu yolla 500 bin avroyu bulan kazanç elde ettiğini bildirdi.

Soruşturma kapsamında avukat, kadın doğum uzmanı, klinik çalışanlarının da içinde bulunduğu toplam 66 şebeke üyesi gözaltına alındı.