Yunanistan'da tatil yaparken kalp krizi geçiren Türk genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Yunanistan'da tatil yaparken kalp krizi geçiren Türk genç hayatını kaybetti

Yunanistan\'da tatil yaparken kalp krizi geçiren Türk genç hayatını kaybetti
Son Güncelleme: 12.09.2023 15:02

İzmirli Demir Kandemir, Yunanistan'ın Simi Adası'nda tatil yaparken denize girerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kandemir'in cenazesi İzmir'e getirildi ve Çeşme ilçesinde defnedilecek.

Yunanistan'ın Simi Adası'nda tatil yaparken girdiği denizde kalp krizi geçiren Demir Kandemir (19), yaşamını yitirdi. Kandemir'in cenazesi, ailesinin yaşadığı İzmir'e getirildi.

DENİZDE FENALAŞMIŞ

İzmir'de yaşayan Uğur ve Senem Kandemir çiftinin oğlu Demir Kandemir, bir süre önce Yunanistan'ın Rodos Adası'na tatile gitti. Kandemir, dün Rodos'a komşu Simi Adası'nda serinlemek için denize girdi. Demir Kandemir, saat 12.00 sıralarında suda fenalaştı. Kandemir, çevresindekiler tarafından kıyıya çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kandemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Yunanistan'da Tatilde Kalp Krizi Geçiren Genç Hayatını Kaybetti

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

Demir Kandemir'in yapılan otopsisinde kalp krizinden öldüğü tespit edildi. Kandemir'in cenazesi Rodos'taki otopsinin ardından feribotla Fethiye Limanı'na getiril, buradan da toprağa verilmek üzere İzmir'e gönderildi. Demir Kandemir'in cenazesinin ikindide Çeşme ilçesindeki Zeki Boyacı Camisi'nde kılınacak namazın ardından Çakabey Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Yunanistan'da tatil yaparken kalp krizi geçiren Türk genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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