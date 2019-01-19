Son Dakika Haberleri: Yunanistan'da Tek Motorlu Uçağın Düşmesi

Yunanistan'da Tek Motorlu Uçağın Düşmesi

1 saat önce

Yunanistan'ın Patras Körfezi'nde çarşamba günü düşen tek motorlu küçük uçağın pilotunun cesedine ulaşıldı.

Yunanistan'da Tek Motorlu Uçağın Düşmesi, System.String[]
Yunanistan'ın Patras Körfezi'nde çarşamba günü düşen tek motorlu küçük uçağın pilotunun cesedine ulaşıldı.

Yunan Haber Ajansı ANA-MPA, Patras'tan Mesologgi'ye giderken Antirio yakınlarında düşen uçağın 50 metre derinlikte bulunan enkazında, 47 yaşındaki pilotun cesedine ulaşıldığını duyurdu.

Haberde cesedin Patras Adli Tıp Kurumuna sevk edildiği belirtildi.

İçinde bir kişinin bulunduğu tek motorlu küçük uçak, çarşamba günü Patras Hava Alanı'ndan havalandıktan sonra Antirio yakınlarında denize düşmüştü. Vatandaşların uçağın düştüğü yeri bildirmeleri üzerine, özel su altı kurtarma ekiplerince bölgede arama çalışmaları başlatılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:47 Kaynak: AA

Manavgat Esnaf Ve Sanatkarlar Odası, Patras, Yunanistan, Güncel
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