Yunanistan'da Arapça Kur'an-ı Kerim yazılı futbol toplarının satışı durduruldu

Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesindeki İskeçe ilinde bir oyuncak mağazasında satılan futbol topları infiale neden oldu. Futbol toplarının üzerinde Arapça Kur'an-ı Kerim yazılı olması bölgedeki Müslüman Türklerin tepkisini çekti.

MAĞAZA SATIŞLARI DURDURDU

Olayın ardından İskeçe Müftülüğü harekete geçti. Müftülükten yapılan açıklamaya göre, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa'nın talimatı üzerine avukat görevlendirildi. Mağazayla iletişime geçen avukat, bu durumun kabul edilemez olduğunu belirterek, futbol topunun satışlarının durdurulmasını istedi. Yerel yayın yapan Gündem Gazetesi'nin haberine göre, gazeteye ulaşan mağaza yetkilileri topun satışının durdurulduğunu belirtti.