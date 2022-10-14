Yunanistan'da Arapça Kur'an-ı Kerim yazılı futbol toplarının satışı durduruldu - Son Dakika
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Yunanistan'da Arapça Kur'an-ı Kerim yazılı futbol toplarının satışı durduruldu

14.10.2022 17:19
Yunanistan'da Arapça Kur'an-ı Kerim yazılı futbol toplarının satışı durduruldu

Yunanistan'ın İskeçe ilinde bir oyuncak mağazasında satılan ve üzerinde Arapça "Kur'an-ı Kerim" yazılı futbol topları tepki topladı. Olayın duyulmasından sonra harekete geçen İskeçe Müftülüğünün girişimleri sonuç verdi. İskeçe Müftülüğü futbol toplarının satışının durdurulduğunu belirtti.

Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesindeki İskeçe ilinde bir oyuncak mağazasında satılan futbol topları infiale neden oldu. Futbol toplarının üzerinde Arapça Kur'an-ı Kerim yazılı olması bölgedeki Müslüman Türklerin tepkisini çekti.

MAĞAZA SATIŞLARI DURDURDU

Olayın ardından İskeçe Müftülüğü harekete geçti. Müftülükten yapılan açıklamaya göre, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa'nın talimatı üzerine avukat görevlendirildi. Mağazayla iletişime geçen avukat, bu durumun kabul edilemez olduğunu belirterek, futbol topunun satışlarının durdurulmasını istedi. Yerel yayın yapan Gündem Gazetesi'nin haberine göre, gazeteye ulaşan mağaza yetkilileri topun satışının durdurulduğunu belirtti.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'da Arapça Kur'an-ı Kerim yazılı futbol toplarının satışı durduruldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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