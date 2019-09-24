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Yunanistan'da Thomas Cook'un iflasıyla 50 binden fazla turist mahsur kaldı

1 saat önce

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası nedeniyle Yunanistan'da 50 binin üzerinde turist mahsur kaldı.

Yunanistan'da Thomas Cook'un iflasıyla 50 binden fazla turist mahsur kaldı, System.String[]

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası nedeniyle Yunanistan'da 50 binin üzerinde turist mahsur kaldı.

Yunanistan Turizm Bakanı Haris Theoharis, Thomas Cook'tan tatil paketi satın alan ve halen ülkede bulunan yaklaşık 50 bin turistin ülkelerine gönderilmeleri için bakanlıkta kriz masası oluşturulduğunu bildirdi.

İngiliz operatör şirketinin iflası dolayısıyla ortaya çıkan sorunların aşılması için kendisinin ve bakanlık yetkililerinin ilgili tüm taraflarla irtibat halinde bulunduğu belirten Theoharis, ülkede mahsur kalan turistlerin gönderilmesi için çalışmaların başladığını, 3 gün içinde en az 22 bin turistin ülkelerine gönderilmesinin planlandığını ifade etti.

Yunanistan Turizm İşletmeleri Birliğinden (SETE) yapılan açıklamada, Thomas Cook'un iflasının Yunanistan'ın turizm piyasasında 500 milyon avroya varan zarara neden olduğunu belirterek, hükümete bu konuda acil önlem çağrısında bulundu.

Yunanistan'da mahsur kalan ve ülkelerine dönmeyi bekleyen İngiliz turistlerin büyük bölümü Korfu, Zakintos ve Girit adalarında bulunuyor.

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Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:42 Kaynak: AA
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