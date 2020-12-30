Yunanistan'da Türk azınlığa ait okulların isimlerinin değiştirilmesine tepki - Son Dakika

Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığınca İskeçe ve Gümülcine'deki Türk azınlığa ait okulların isimlerinin değiştirilmesi, tepkilere neden oldu.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulundan (BTTADK) yapılan açıklamada, Gümülcine'deki okulun isminde yer alan "Azınlık" kelimesinin çıkarıldığı ve yerine "Müslüman" kelimesinin bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Gümülcine Azınlık Medrese-i Hayriye Ortaokulu ve Lisesi"nin isminin, 24 Aralık tarihinde değiştirilerek, "Gümülcine Müslüman Medrese-i Hayriye Ortaokulu ve Lisesi" olarak adlandırıldığı hatırlatıldı.

Yapılan işlemin kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, "Emrivaki şekilde gerçekleşen bu uygulama ile azınlığımızın, 'uluslararası azınlık' statüsü de görmezden gelindi." ifadesi yer aldı.

Okul Aile Birliği ve Okul Encümen Heyetinden yapılan ortak açıklamada ise okulun tabelasının okul yönetimi ve velilere bilgi verilmeden gerçekleştirildiği aktarılarak, "Gece yarısı yapılan operasyonu, oldu-bittiyi asla kabul etmiyoruz." denildi.

Açıklamada, okulların isimlerinin 2009'da da benzer şekilde değiştirilmek istendiği vurgulanarak, "Bu durum, varlığımızı yok edip soyu belli olmayan bir toplum meydana getirme gayretidir. Varlığımızı yok ederek köksüz bir millet oluşturmaktır." ifadeleri kullanıldı.

Rodop ili Değişiklik Hareketi Partisi (KİNAL) milletvekili İlhan Ahmet de cevaplanmak üzere parlamentoya sunduğu soru önergesinde, Gümülcine ve İskeçe'deki okulların isimlerinde yapılan değişikliğin bir hata olduğunu hatırlattı.

Ahmet, okulların isimlerindeki "Azınlık" deyiminin çıkarılmasını öngören genelgenin iptal edilmesini ve eski tabelaların iade edilmesini istedi.

Batı Trakya'da, Gümülcine Azınlık Medrese-i Hayriye Ortaokulu ve Lisesi ve İskeçe'deki İskeçe Medresesi'nin tabelaları, okul yönetimi ve encümen heyetlerine haber verilmeden 24 Aralık'ta gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından değiştirildi.

Okulların tabelalarındaki azınlık anlamına gelen Yunanca (M/KON) deyimi çıkarılarak sadece "Müslüman" deyimi bulunan yeni tabelalar konularak yapılan değişikliğin, Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığının okullara gönderdiği 13 Ağustos 2020 tarihli genelge doğrultusunda yapıldığı öğrenildi.

Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı, 2009'da azınlık okullarına gönderdiği genelgelerde de "Müslüman okulu" ifadelerini kullanılmıştı.

Batı Trakya'daki okullar

Gümülcine ve İskeçe'de Müslüman Cemaati Vakflarına ait Gümülcine Medrese-i Hayriyesi ve İskeçe Medresesi, 1923'ten itibaren Lozan Antlaşması hükümlerine göre Yunanistan Eğitim ve Dinişleri Bakanlığına bağlandı.

Başlangıçta 3 yıllık eğitim veren medreselere, 2000-2001 eğitim yılında Yunanistan Eğitim ve Dinişleri Bakanlığı tarafından, 6 yıllık okul olarak ortaokul ve lise denkliği getirildi.

Bugün Gümülcine ve İskeçe'deki medreselerde toplam 600 civarında erkek ve kız öğrencisi bulunuyor. Türkçe-Yunanca olmak üzere çift dilde eğitim veren medreselerde, dini derslerin yanı sıra fen dersleri de okutuluyor.