Yunanistan'da Türk Başkonsolosluğuna Molotofkokteylli Saldırı
21 dakika önce
Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu önünde bulunan polis kulübesine molotofkokteylli saldırı gerçekleştirildi.
Türkiye
'nin Selanik Başkonsolosluğu önünde bulunan polis kulübesine molotofkokteylli saldırı gerçekleştirildi.
Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu önünde bulunan polis kulübesine anarşist gruplar tarafından molotofkokteylli saldırı gerçekleştirildi. Selanik Aristoteles Üniversitesinden çıkan yüzleri maskeli bir grup, konsolosluk önündeki polis kulübesine saldırdı. Polis
, göstericileri molotofkokteylleri ile uzaklaştırdı. Olayda, 14 kişi gözaltına alınırken 3 kişinin ise tutuklandığı açıklandı. Anarşistlerin hedefindeki polis karakolu önündeki bazı araçlar da hasar gördü.
Diğer gruplar ise Selanik Üniversitesi binasına sığındı. Pazar sabahın ilk saatlerinde yaşandığı öğrenilen saldırının gerçekleştirildiği saatlerde Atina Akropolis polis karakoluna da molotofkokteyli saldırısı gerçekleştirildi. - SELANİK
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 02:30 Kaynak: İHA
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