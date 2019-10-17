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Yunanistan'da Türk Başkonsolosluğuna saldırı

1 saat önce

Yunanistan'da, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan bir grup, Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğuna saldırdı.

Yunanistan'da Türk Başkonsolosluğuna saldırı, System.String[]

Yunanistan'da, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan bir grup, Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğuna saldırdı.

Sınırları içerisinde Atatürk'ün evinin de bulunduğu konsolosluk yerleşkesinin bahçesine ziyaretçi kisvesi altında girdiği tahmin edilen yaklaşık 11 kişi "İsyancı Rojava ile dayanışma" yazılı dövizler açarak Türkiye karşıtı sloganlar attı.

Konsolosluk mensupları tarafından kontrol altına alınan göstericiler, Yunan polisinin gözetimi altında konsolosluk bahçesinden çıkarıldı.

Yunan Haber Ajansı ANA-MPA, eylemin ardından Konsolosluk alanını terk eden 11 göstericinin polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

Öte yandan aralarında Mücadeleci İşçi Cephesinin (PAME) de bulunduğu bazı sol gruplar, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle başkent Atina'da Türkiye karşıtı gösteri düzenledi.

Barış Pınarı Harekatı, Yunanistan, Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:48 Kaynak: AA
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