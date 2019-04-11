Son Dakika Haberleri: Yunanistan'da Üç Ebeveynli Bebek Doğdu

Yunanistan'da Üç Ebeveynli Bebek Doğdu

1 saat önce

Yunanistan'da üç ebeveyne sahip bir bebek dünyaya geldi.

Yunanistan'da Üç Ebeveynli Bebek Doğdu, System.String[]
Yunanistan'da üç ebeveyne sahip bir bebek dünyaya geldi.

BBC'de yer alan habere göre, iki kadının yumurtalarının babadan alınan spermle döllendirilmesiyle 2,9 kilogram ağırlığında bir bebek doğdu.

Doktorlar, bebeğin ve 32 yaşındaki annenin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Mitokondriyal hastalığı olan kadınların çocuk sahibi olabilmesi için geliştirilen bu yöntemde üç kişinin DNA'sının kullanıldığını ifade eden doktorlar, bu yöntemde annenin yanı sıra kadın bir donörün yumurtalarının kullanıldığını kaydetti. Doktorlar, tekniğin mitokondriyal hastalıkların anneden bebeğe geçmesini engellemek amacıyla uygulandığını belirtti.

Atina Yaşam Enstitüsü Başkanı Dr. Panayiotis Psathas, bir kadının kendi genleriyle anne olabilme hakkının gerçek olduğunu dile getirdi.

İngiltere İnsan Üreme ve Embriyoloji Otoritesi, Newcastle Üreme Merkezi'nde çalışan doktorların, 3 ebeveynli tüp bebek tedavisini uygulama iznini aldığını duyurmuştu.

Dünyanın ilk üç ebeveynli bebeği, ABD'li doktorlar tarafından Meksika'da yapılan tedavinin ardından beş aylıkken doğmuştu. Ürdün asıllı anne ve baba ile bir bağışçının DNA kodlarını taşıyan bebeğin sağlıklı olduğu bildirilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:10 Kaynak: AA
Yunanistan, Güncel
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