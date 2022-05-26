Yunanistan'da Ukraynalı mültecilere gönderilecek insani yardım malzemeleri yandı - Son Dakika
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Yunanistan'da Ukraynalı mültecilere gönderilecek insani yardım malzemeleri yandı

26.05.2022 09:39
Yunanistan'da Ukraynalı mültecilere gönderilecek insani yardım malzemeleri yandı

Yunanistan'da çıkan yangında Ukraynalı mülteciler için toplanan insani yardım malzemeleri kullanılamaz hale geldi.

Yunanistan'da çıkan yangında Ukraynalı mülteciler için toplanan insani yardım malzemeleri kullanılamaz hale geldi.

Yunan basınında yer alan habere göre, Pire'deki Dostluk ve Barış Stadyumunda (SEF) bulunan paletlerde çıkan yangında, Ukrayna'nın Atina Büyükelçiliğinin mültecilere gönderilmek üzere topladığı giysiler bulunuyordu.

Sabahın erken saatlerinde çıkan ve çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. İnsani yardım malzemelerinin büyük bir bölümü ise yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: AA

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