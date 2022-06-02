Yunanistan'da üniversite öğrencilerinden protesto - Son Dakika
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Yunanistan'da üniversite öğrencilerinden protesto

02.06.2022 15:10

Yunanistan'da öğrenciler, hükümetin üniversiteler için öngördüğü yasa değişikliklerini ve üniversitelerdeki polis varlığını protesto etti.

Yunanistan'da öğrenciler, hükümetin üniversiteler için öngördüğü yasa değişikliklerini ve üniversitelerdeki polis varlığını protesto etti.

Başkent Atina'da düzenlenen gösteride öğrenciler, şehir merkezinden Politeknik Üniversitesine kadar sloganlar eşliğinde yürüdü.

Selanik'te düzenlenen protestoda ise polis ve öğrenciler arasında arbede çıktı. Selanik Aristotle Üniversitesinde öğrenciler polise taş ve boya atarken, polisler göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Ülke genelinde öğrenciler, üniversitelerde polis varlığına tepki gösteriyor. Öğrenci birlikleri, hükümetin üniversiteler için öngördüğü yönetim değişikliklerinin eğitim maliyetini yükselteceğini savunuyor.

Selanik Aristotle Üniversitesinde 26 Mayıs'ta çıkan olaylarda, kütüphane inşaatını korumak üzere nöbet tutan polislerle polisin üniversitedeki varlığına karşı çıkan öğrenciler arasında arbede çıkmıştı. Olaylarda??????? bir polis ve bir öğrenci yaralanmıştı.

Yunanistan'da üniversite öğrencilerinden protesto
Yunanistan'da üniversite öğrencilerinden protesto
Yunanistan'da üniversite öğrencilerinden protesto
Yunanistan'da üniversite öğrencilerinden protesto

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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