Yunanistan'da ünlü oyuncuları taşıyan 2 sürat teknesi çarpıştı - Son Dakika
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Yunanistan'da ünlü oyuncuları taşıyan 2 sürat teknesi çarpıştı

24.06.2022 15:37
Yunanistan'da ünlü oyuncuları taşıyan 2 sürat teknesi çarpıştı

"Kalbinin Sesini Dinle 3" isimli filmin çekimleri için Yunanistan'da bulunan oyuncuları taşıyan iki sürat motorunun kaza yaptığı bildirildi.

"Kalbinin Sesini Dinle 3" isimli filmin çekimleri için Yunanistan'da bulunan oyuncuları taşıyan iki sürat motorunun kaza yaptığı bildirildi.

Yunan Sahil Güvenlik Biriminin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, toplam 16 kişiyi taşıyan iki sürat motorunun Palaia Fokaia açıklarında çarpıştığı ve yolculardan birinin hafif yaralandığı duyuruldu.

Açıklamada, kimliği belirtilmeyen yaralı yolcunun hastaneye sevk edildiği, diğer 15 yolcunun ise sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

"Kalbinin Sesini Dinle 3" isimli Amerika- Kanada ortak yapımı romantik komedi türündeki sinema filminin çekimleri için çok sayıda ünlü oyuncu Yunanistan'da bulunuyordu.

İlki 20 yıl önce sinemada seyirciyle buluşan ve yönetmenliğini Joel Zwick'in yaptığı, yapımcılığını Gary Goetzman, Tom Hanks ve Rita Wilson'un üstlendiği filmin başrollerinde Nia Vardalos, John Corbett gibi isimler bulunuyordu.

İkincisi de 2016'da Kirk Jones'un yönetmenliğinde çevrilen filmde, ABD'de yaşayan, geleneklerine bağlı bir Yunan ailenin hayatı anlatılıyordu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yunanistan'da ünlü oyuncuları taşıyan 2 sürat teknesi çarpıştı - Son Dakika

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