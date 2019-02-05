Son Dakika Haberleri: Yunanistan'da Venezuela İçin ABD Karşıtı Gösteri

Yunanistan'da Venezuela İçin ABD Karşıtı Gösteri

32 dakika önce

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Venezuela'daki siyasi krize ilişkin ABD karşıtı gösteri düzenlendi.

Yunanistan'da Venezuela İçin ABD Karşıtı Gösteri, System.String[]
Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Venezuela'daki siyasi krize ilişkin ABD karşıtı gösteri düzenlendi.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) gençlik örgütünün çağrısıyla bir araya gelen yüzlerce kişi, Atina'daki ABD Büyükelçiliği önünde toplandı.

"ABD cuntadır, NATO savaştır" ve "Venezuela'da emperyalist müdahaleye hayır" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "Venezuela halkının yanındayız" şeklinde slogan attı. Göstericiler daha sonra Avrupa Birliği (AB) ofislerinin bulunduğu binaya yürüdü.

Yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan gösteri yaklaşık 2 saat sürdü.

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Son olarak başta İngiltere, Fransa, Almanya ve İspanya olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri de Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanımıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:05 Kaynak: AA

Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela, Güncel
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