Yunanistan'da yakılan olimpiyat ateşine 'koronavirüs önlemi' - Son Dakika
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Yunanistan'da yakılan olimpiyat ateşine 'koronavirüs önlemi'

26 dakika önce

Yunanistan'ın tarihi Olimpia Dağı'ndaki "olimpiyat meşalesi yakma törenine", ölümcül salgın koronavirüs sebebiyle bu sene seyirciler alınmadı. Ülkede bugüne kadar salgın kaynaklı 1 ölüm yaşanmıştı.

Yunanistan'da yakılan olimpiyat ateşine 'koronavirüs önlemi', System.String[]

Yunanistan'ın tarihi Olimpia Dağı'ndaki "olimpiyat meşalesi yakma törenine", koronavirüs salgını sebebiyle bu sene seyirciler alınmadı. Güneş ışınlarının bir mercek vasıtasıyla yoğunlaştırılması sonucu yakılan ateş, 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları için 19 Mart'ta yola koyulacak. Törene az sayıda basın mensubu alınırken, tiyatro sanatçılarından oluşan ekip her dört senede bir olduğu gibi tarihi giysiler giyerek koreografi eşliğinde olimpiyat ateşine yeniden hayat verdi.


Normal şartlarda 24 Temmuz'da başlaması gereken Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın koronavirüs salgını sebebiyle ertelenmesi gündemde. Bugüne kadar Yunanistan'da salgın kaynaklı bir ölüm yaşanırken, Japonya'da 16 kişi hayatını kaybetti.

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Yunanistan, Tokyo, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:01 
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