Yunanistan'da yakılan olimpiyat ateşine 'koronavirüs önlemi' - Son Dakika
Son Dakika Dünya Yunanistan'da yakılan olimpiyat ateşine 'koronavirüs önlemi' - Son Dakika Dünya

Yunanistan'da yakılan olimpiyat ateşine 'koronavirüs önlemi'

6 saat önce

Yunanistan'ın tarihi Olimpia Dağı'ndaki "olimpiyat meşalesi yakma törenine", ölümcül salgın koronavirüs sebebiyle bu sene seyirciler alınmadı.

Yunanistan'ın tarihi Olimpia Dağı'ndaki "olimpiyat meşalesi yakma törenine", ölümcül salgın koronavirüs sebebiyle bu sene seyirciler alınmadı. Ülkede bugüne kadar salgın kaynaklı 1 ölüm yaşanmıştı.View on euronews

Yunanistan'da yakılan olimpiyat ateşine 'koronavirüs önlemi'

Yunanistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:12 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! İtalya'da bir kişi bir metre çapındaki ahşap bir çemberle sokaklarda dolaştı
Sevgilisini 3 yerinden bıçaklayan sanık: Önce o kendisini sonra ben de kendimi bıçakladım Kız arkadaşını öldürüp ormanda intihar etti Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 02:55:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunanistan'da yakılan olimpiyat ateşine 'koronavirüs önlemi' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]