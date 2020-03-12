Son Dakika › Dünya › Yunanistan'da yakılan olimpiyat ateşine 'koronavirüs önlemi' - Son Dakika Dünya
Yunanistan'da yakılan olimpiyat ateşine 'koronavirüs önlemi'
6 saat önce
Yunanistan'ın tarihi Olimpia Dağı'ndaki "olimpiyat meşalesi yakma törenine", ölümcül salgın koronavirüs sebebiyle bu sene seyirciler alınmadı.
Yunanistan'ın tarihi Olimpia Dağı'ndaki "olimpiyat meşalesi yakma törenine", ölümcül salgın koronavirüs sebebiyle bu sene seyirciler alınmadı. Ülkede bugüne kadar salgın kaynaklı 1 ölüm yaşanmıştı.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:12
Son Dakika Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! İtalya'da bir kişi bir metre çapındaki ahşap bir çemberle sokaklarda dolaştı Sevgilisini 3 yerinden bıçaklayan sanık: Önce o kendisini sonra ben de kendimi bıçakladım Kız arkadaşını öldürüp ormanda intihar etti Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı