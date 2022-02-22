Yunanistan'da yanan feribot bir başka limana çekiliyor - Son Dakika
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Yunanistan'da yanan feribot bir başka limana çekiliyor

22.02.2022 14:25
Yunanistan'da yanan feribot bir başka limana çekiliyor

Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na gitmek üzere seyrederken yanan feribotun Yunanistan'ın batısındaki Etolya-Akarnanya bölgesindeki Platygiali Limanı'na götürüleceği bildirildi.

Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na gitmek üzere seyrederken yanan feribotun Yunanistan'ın batısındaki Etolya-Akarnanya bölgesindeki Platygiali Limanı'na götürüleceği bildirildi.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Yunanistan İtfaiye Teşkilatı, feribotun şimdiki bulunduğu konumda yapılabilecek arama kurtarma çalışmalarının bittiğini Denizcilik ve Ada Politikası Bakanlığına iletti.

Bu nedenle feribotun güvenli bir limana çekilmesini isteyen İtfaiye Teşkilatı, arama kurtarma çalışmalarının feribotun götürüleceği yeni limanda sürdürüleceğini kaydetti.

Denizcilik ve Ada Politikası Bakanlığı da feribotun Etolya-Akarnanya bölgesindeki Platygiali Limanı'na götürülmesine karar verdi.

Kayıp yakınlarının limanın olduğu bölgeye ulaşımı ve buradaki konaklamasıyla Denizcilik ve Ada Politikası Bakanlığı ilgilenecek.

Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na seyrederken cuma günü yangın çıkan feribottan 279 kişi kurtarılmış, 1 kişinin ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

Feribotta bulunan 23'ü tır şoförü, 4'ü turist toplam 27 Türk vatandaşından 23'ü Türkiye'ye getirilmişti. Feribottaki bir Türk vatandaşına ise hala ulaşılamadı.

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Yunanistan, Denizcilik, Brindisi, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan'da yanan feribot bir başka limana çekiliyor - Son Dakika


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