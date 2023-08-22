Yunanistan'da yangın Batı Trakya'da Türklerin yaşadığı köylere ulaştı

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Yunanistan'da 3 gündür devam eden ve 2 kişinin hayatını kaybettiği yangın; Türklerin de yoğun olarak yaşadığı Yassıköy, Narlıköy, Susurköy, Kozlu Dere, Çepelli ve Müsellim köylerini etkisi altına aldı. Susurköy de bazı evler yangından zarar gördü. Söz konusu köylerin sakinleri güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

BAKANLAR BÖLGEYE GİDECEK

Öte yandan, Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Makedonya- Trakya Bölgesi'nden sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı Stathis Konstandinidis, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakan Yardımcısı Hristos Triantopulos, Kamu Düzeni Genel Sekreteri Manos Logothetis, Genelkurmay Başkanı Konstandinos Floros ile Çevre ve Enerji Bakanlığı Orman Genel Müdürü Vangelis Gundufas Meriç Bölgesine gidecek. Yetkililer bölgede incelemelerde bulunacak.

KISITLAMAYA GİDİLECEK

Devlet Bakanları, Çevre ve Enerji Bakanı, Vatandaşı Koruma Bakanı ile İtfaiye Teşkilatı, Silahlı Kuvvetler, Sahil Güvenlik ve Polis Teşkilatı üst düzey yetkililerinin katıldığı toplantı sonrası Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilias kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle alınacak tedbirleri açıkladı.

Kikilias, ülke genelinde hakim olan şiddetli rüzgarlar nedeniyle gelecek 48 saatin kritik olduğunu, dün gece yarısından bu yana 14'ü Meriç'te olmak üzere toplam 53 orman yangınının çıktığını kaydetti. Dedeağaç, Dadia, Eğriboz, Kavala, Viotia ve Gümülcine'deki yangınların büyük olduğuna işaret eden Kikilias, bu bölgede şartların da zor olduğunu ifade etti. Kikilias, toplantıda alınan ve çarşamba sabahına kadar geçerli olması öngörülen kararları sıraladı.

Buna göre, Attiki, Viotia, Eğriboz, Kavala ve Selanik'te dağlık alanlara girilemeyecek. Bu bölgelerde ve yangın çıkma ihtimali yüksek olan bölgelerde Silahlı Kuvvetler devriye sayısını artıracak. Açık alanda yangın tehlikesi oluşturabilecek her tür faaliyet yasaklanacak. Tahliye kararı verilen yerleşim birimlerinde tahliyeler istisnasız gerçekleşecek.

3 GÜNDÜR SÖNDÜRÜLEMİYOR

Batı Trakya'daki Dedeağaç'ta 19 Ağustos Cumartesi günü başlayan orman yangınları üçüncü gününde de devam ederken, Atina'nın 120 kilometre kuzeyindeki Viotia bölgesi, Kavala, Eğriboz Adası ve Batı Trakya'daki Rodop bölgesinde de bugün çıkan yangınlar kontrol altına alınamadı.

Ulusal Orman Yangınları Gözlem Birimi'nin verilerine göre, Dedeağaç'taki yangının ilk iki gününde 55 bin dönümün üzerinde ormanlık alan yandı. Henüz söndürülemeyen yangının Dedeağaç'ta üç günde kül ettiği alanın 75 bin dönümü aşacağı tahmin ediliyor.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı, Polis Teşkilatı, Silahlı Kuvvetler ve gönüllülerin işbirliği içinde çalıştıkları yangın söndürme çalışmaları hızı saatte 70 kilometreye kadar ulaşan rüzgar nedeniyle zorlaşıyor. Yangın çıkan bölgelerindeki yerleşim birimleri tedbiren tahliye edilirken, yangın tarım alanlarına, arı kovanlarına ve besi hayvanlarına ciddi zarar vermişti.

2 KİŞİ CAN VERDİ

Başkent Atina'nın 120 kilometre kuzeyindeki Viotia bölgesinde çıkan yangında, hayvanlarını korumaya çalışan bir çoban bu sabah hayatını kaybetmişti. Meriç bölgesindeki Dadias yakınlarında da Türkiye sınırına yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Kavacık (Lefkimi) yerleşim biriminde bir kişinin cesedi bulunmuştu. Rodop'ta çıkan orman yangını Türklerin de yoğun olarak yaşadığı Yassıköy, Narlıköy, Susurköy, Kozlu Dere, Çepelli ve Müsellim köylerini etkisi altına almıştı. Bölgede bazı evler yangından zarar görmüştü. Söz konusu köylerin sakinleri güvenlik gerekçesiyle tahliye edilmişti.