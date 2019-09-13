Yunanistan'da yangın can aldı

Yunanistan'ın Mora yarımadasındaki Andritsaina bölgesinde çıkan yangında söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunanistan devlet televizyonu ERT'nin haberine göre, Mora'nın batısındaki bölgede çıkan yangın rüzgarla birlikte hızla yayılarak yerleşim birimlerini tehdit etti.

Toplam 60 itfaiyeci ve 20 araçlık itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Bu sırada, söndürme çalışmalarına yardımcı olan 57 yaşındaki bir kişinin dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı ancak kurtarılamadığı kaydedildi.

Evler boşaltıldı

Öte yandan, başkent Atina'nın yaklaşık 35 kilometre güneyindeki tatil beldesi Lagonissi'de yangın çıktığı belirtildi.

Yangının şiddetli rüzgarla hızla yayılarak yerleşim birimlerini etkilemesi üzerine halktan evlerini boşaltmaları istendi. Ayrıca, sahil yolunun trafiğe kapatıldığı ifade edildi.

Söndürme çalışmalarının havadan ve karadan sürdüğü kaydedildi.