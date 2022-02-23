Yunanistan'da yangın çıkan feribotta bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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Yunanistan'da yangın çıkan feribotta bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

23.02.2022 21:51
Yunanistan'da yangın çıkan feribotta bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na gitmek üzere seyrederken cuma günü yanan feribotta bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na gitmek üzere seyrederken cuma günü yanan feribotta bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, ölü sayısı 2'ye yükseldi.

???????Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, itfaiye ekipleri, feribotun garaj bölümünde bir erkek cesedi tespit etti.

Böylece feribottaki ölü sayısı 2'ye çıkarken, cesedi bulunan kişinin kimliğine ilişkin açıklama henüz yapılmadı.

Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na seyrederken cuma günü yangın çıkan feribottan 279 kişi kurtarılmıştı.

Feribotta bulunan 23'ü tır şoförü, 4'ü turist 27 Türk vatandaşından 23'ü Türkiye'ye getirilmişti. Feribottaki bir Türk vatandaşına ise ulaşılamadığı bildirilmişti.

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Yunanistan, Brindisi, Yangın, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan'da yangın çıkan feribotta bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika


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