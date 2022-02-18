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Yunanistan'da yangın çıkan feribotta bir Türk vatandaşa ulaşılamadığı bildirildi - Son Dakika

Yunanistan'da yangın çıkan feribotta bir Türk vatandaşa ulaşılamadığı bildirildi

18.02.2022 16:59
Yunanistan'da yangın çıkan feribotta bir Türk vatandaşa ulaşılamadığı bildirildi

Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na gitmek üzere seyrederken yangın çıkan feribottaki Türk yolculardan birine ulaşılamadığı bildirildi.

Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na gitmek üzere seyrederken yangın çıkan feribottaki Türk yolculardan birine ulaşılamadığı bildirildi.

Feribotun bağlı olduğu firmadan alınan bilgiye göre, Türk yolculardan birine henüz ulaşılamadı.

Diplomatik kaynaklara göre, gemide 24 Türk vatandaşı bulunuyordu.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, İtalya'nın da destek verdiği kurtarma çalışmaları sonucu Yunanistan'ın Korfu Adası'na ulaştırılan 277 kişinin kimlik tespiti yapıldı. Üçü Yunan vatandaşı, toplam 14 kişinin kaybolduğu kaydedildi.

Feribotta mahsur kaldığı tespit edilen iki kişinin kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

Hafif yaralı 3 kişi, Korfu Hastanesinde tedaviye alınmıştı.

İtalya Sahil Güvenliği, bölgede devriye uçuşu yaptı

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, feribotun Arnavutluk sularına doğru sürüklendiği bildirilmişti.

Açıklamada, İtalya Sahil Güvenliğine ait "ATR42" model devriye uçağının da geminin bulunduğu bölgede uçuş yaptığı belirtilmişti.

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Yunanistan, İtalya, Yangın, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan'da yangın çıkan feribotta bir Türk vatandaşa ulaşılamadığı bildirildi - Son Dakika


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