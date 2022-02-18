Üye Girişi
Yunanistan'da yangın çıkan feribotta ölü ya da yaralı Türk vatandaşı bulunmuyor - Son Dakika

Yunanistan'da yangın çıkan feribotta ölü ya da yaralı Türk vatandaşı bulunmuyor

18.02.2022 15:10
Yunanistan'da yangın çıkan feribotta ölü ya da yaralı Türk vatandaşı bulunmuyor

Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na gitmek üzere seyreden bir feribotta çıkan yangında, ölen ya da hayatını kaybeden Türk vatandaşının bulunmadığı bildirildi.

Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na gitmek üzere seyreden bir feribotta çıkan yangında, ölen ya da hayatını kaybeden Türk vatandaşının bulunmadığı bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, gemideki 24 Türk vatandaşından hayatını kaybeden veya yaralanan herhangi bir kimse bulunmuyor.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre ise yangın çıkan İtalyan bayraklı feribotun garaj bölümünde 2 kişi mahsur kaldı. Bu kişiler için 3 helikopterin de katıldığı kurtarma çalışması devam ediyor.

Yunanistan Denizcilik Bakanlığından yapılan açıklamada, gemideki toplam 290 yolcu ve mürettebattan 21'inin Yunan vatandaşı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Igoumenitsa Limanı'ndan yola çıkan feribotta yangın

Sabah saatlerinde Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na gitmek üzere yolan çıkan bir feribotta yangın çıkmıştı.

AMNA'nın haberine göre, 237 yolcu ve mürettebattan 51 kişinin bulunduğu feribottan 242 kişi, sahil güvenlik birimlerine ait botlarla Yunanistan'ın Kerkira Adası'na götürüldü.

İtalya'nın da destek verdiği kurtarma çalışmaları sonucu Yunanistan'ın Kerkira Adası'na götürülen yolcuların kimlik tespit ve sayım çalışmaları başlatılmıştı.

Hafif yaralı 3 kişi ise Kerkira Hastanesinde tedaviye alınmıştı.

İtalya Sahil Güvenliği, bölgede devriye uçuşu yaptı

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, feribotun Arnavutluk sularına doğru sürüklendiği bildirildi.

Açıklamada, İtalya Sahil Güvenliğine ait "ATR42" model devriye uçağının da geminin bulunduğu bölgede uçuş yaptığı belirtildi.

Yunan devlet televizyonunun ERT muhabiri, feribottan kurtarılanlar arasında Türk yolcuların da bulunduğunu belirtmişti.

YORUMLAR
500

Yunanistan, İtalya, Yangın, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan'da yangın çıkan feribotta ölü ya da yaralı Türk vatandaşı bulunmuyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:07 "Ülkemizde herkes özgürdür" diyen Orhan Gencebay özür diledi: Gülşen benim evladımdır!
15:06 NASA'dan korkutan açıklama: Deniz seviyesinin yükselmesiyle sahil kıyıları sular altında kalabilir
15:01 Trabzonspor'dan bir ilk! Forma satışı 200 bini geçecek gibi duruyor
14:58 288 kişinin bulunduğu İtalyan gemisi alev aldı! Yunan makamları, herkesi kurtardığını açıklarken, ülke basını 11 kişi kayıp dedi
14:49 Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu bu akşam neler olacak? Numan aklanacak mı?
14:32 Beşiktaş'ın yıldızları gasp zanlısı arkadaşlarına sahip çıktılar!
14:07 Katiller en yakın arkadaşlarıydı ama o "anne katili" damgası yedi: İntiharı düşündüm!
14:20 Fenerbahçe'de 5 futbolcu sakat! Kim Min Jae ve Mesut Özil de dahil oldu
14:19 İyi Partili ismin "Geççek" temalı Bahçeli taklidi kırdı geçirdi
14:11 Batman'da bir otomobilde iki kişi silahla vurulmuş bir şekilde bulundu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 15:17:25. #1.11#
SON DAKİKA: Yunanistan'da yangın çıkan feribotta ölü ya da yaralı Türk vatandaşı bulunmuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement