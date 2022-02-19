Üye Girişi
Yunanistan'da yangın çıkan feribottaki bir Türk vatandaşı kayıp - Son Dakika

Yunanistan'da yangın çıkan feribottaki bir Türk vatandaşı kayıp

19.02.2022 04:21
Yunanistan'da yangın çıkan feribottaki bir Türk vatandaşı kayıp

Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosu Mustafa Somuncu, Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na seyrederken yangın çıkan feribottaki bir Türk vatandaşının kayıp olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosu Mustafa Somuncu, Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na seyrederken yangın çıkan feribottaki bir Türk vatandaşının kayıp olduğunu söyledi.

Feribottan kurtarılıp Korfu Adası'nda otele yerleştirilen Türk vatandaşlarını ziyaret eden Somuncu, tüm gerekli yardımın ve konsolosluk hizmetlerinin sağlanacağını belirtti.

Bir Türk vatandaşının kayıp olduğunu bildiren Somuncu, "Onun akıbetini belirlemek üzere Yunan Sahil Güvenlik, hastane ve Yunan Emniyeti ile temas halindeyiz. İnşallah o da sağ salim kurtulur." dedi.

Gemi şirketinin anlaşmalı olduğu acente yetkilisiyle görüştüklerini söyleyen Somuncu, pasaportu kayıp olan vatandaşlara geçici pasaport düzenleneceğini, tüm vatandaşların İstanbul'a intikallerinin sağlanacağını kaydetti.

Igoumenitsa Limanı'ndan yola çıkan feribotta yangın

Dün sabah Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na seyreden ve aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu feribotta yangın çıkmıştı.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın güncellediği verilere göre, İtalya'nın da destek verdiği kurtarma çalışmaları sonucu Korfu Adası'na ulaştırılan 278 kişinin kimlik tespiti yapılmış, üçü Yunan vatandaşı 11 kişinin kayıp olduğu kaydedilmişti.

Yunanistan'da yangın çıkan feribottaki bir Türk vatandaşı kayıp
Yunanistan'da yangın çıkan feribottaki bir Türk vatandaşı kayıp
Yunanistan'da yangın çıkan feribottaki bir Türk vatandaşı kayıp
Yunanistan'da yangın çıkan feribottaki bir Türk vatandaşı kayıp

YORUMLAR
500
Yunanistan'da yangın çıkan feribottaki bir Türk vatandaşı kayıp Yunanistan'da yangın çıkan feribottaki bir Türk vatandaşı kayıp Yunanistan'da yangın çıkan feribotta ulaşılamayan Türk vatandaşı kurtarıldı Yunanistan'da yangın çıkan feribotta ulaşılamayan Türk vatandaşı kurtarıldı Yunanistan'da yangın çıkan feribotta bir Türk vatandaşa ulaşılamadığı bildirildi Yunanistan'da yangın çıkan feribotta bir Türk vatandaşa ulaşılamadığı bildirildi

Yunanistan, İtalya, Yangın, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan'da yangın çıkan feribottaki bir Türk vatandaşı kayıp - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
01:07 Son Dakika: Biden'dan korkutan Ukrayna açıklaması: Rusya önümüzdeki günlerde Kiev'i hedef alacak
00:58 Messi'ye ağır darbe! Barcelona'dan ayrılmasının nedeni arkadaşıymış
00:45 Vladimir Putin'den kritik hamle! Yedekte bulunan askerlerin eğitilmesi için karar imzaladı
23:56 Türkiye Kupası'nda büyük final! Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
23:53 Tunceli'de acı olay! Sünnet yemeğinde rahatsızlanan 9 yaşındaki Muhammed Ali hayatını kaybetti
23:31 Tecrübeli yorumcu Hıncal Uluç'tan çarpıcı tespit: Fenerbahçe, Ronaldo'yu alabilirdi
23:27 Cübbeli Ahmet, canlı yayında gündem olacak açıklamalar yaptı: İdam getirilsin, bunları Sultan Ahmet'te sallandıracaksın
23:03 Tecrübeli hoca Hamza Hamzaoğlu maç sonu istifa sinyali: Bir şeyler yolunda gitmiyorsa, bize düşen bir görev varsa da bunu çekinmeden yaparız
22:49 Meteoroloji hava tahmin raporunu yayınladı! İstanbul dahil birçok ilde 3 gün boyunca kuvvetli sağanak yağacak
22:44 Ulusal Kanal'a konuk olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Hayal satma peşinde değilim
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 04:53:47. #1.12#
SON DAKİKA: Yunanistan'da yangın çıkan feribottaki bir Türk vatandaşı kayıp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement