Yunanistan'da yangın çıkan feribottaki ölü sayısı 6'ya yükseldi - Son Dakika
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Yunanistan'da yangın çıkan feribottaki ölü sayısı 6'ya yükseldi

25.02.2022 19:32
Yunanistan'da yangın çıkan feribottaki ölü sayısı 6'ya yükseldi

Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na gitmek üzere seyrederken 18 Şubat'ta yanan feribotta tespit edilen ölü sayısının 6'ya ulaştığı bildirildi.

Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na gitmek üzere seyrederken 18 Şubat'ta yanan feribotta tespit edilen ölü sayısının 6'ya ulaştığı bildirildi.

???????Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, feribotun garaj bölümünde yapılan araştırmalar sonucu bir cesede daha rastlanmasıyla ölü sayısı 6'ya yükselirken, kayıp sayısı 5 oldu.

Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na seyrederken 18 Şubat'ta yangın çıkan feribotta, 23'ü tır şoförü, 4'ü turist 27 Türk vatandaşı bulunuyordu.

Feribottaki 26 Türk vatandaşı kurtarılırken, bir Türk vatandaşına ulaşılamadığı bildirilmişti.

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Yunanistan, Brindisi, Yangın, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan'da yangın çıkan feribottaki ölü sayısı 6'ya yükseldi - Son Dakika


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