Son Dakika Haberleri: Yunanistan'da yangın nedeniyle 4 köy boşaltıldı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Yunanistan'da yangın nedeniyle 4 köy boşaltıldı

2 saat önce

Yunanistan'ın Evia Adası'nda çıkan yangında 4 köy boşaltıldı.

Yunanistan'da yangın nedeniyle 4 köy boşaltıldı, System.String[]
Yunanistan'ın Evia Adası'nda çıkan yangında 4 köy boşaltıldı.

Evia Adası'nda dün çıkan yangında ormanlık ve tarım alanları zarar görmüş, yaklaşık 100 itfaiyecinin katıldığı çalışmalar sonucu yangın söndürülmüştü. Adada çevre köylere sıçrayan yangından saatler sonra gece saatlerinde yeni bir yangın çıktı. Yunanistanlı yetkililer, şiddetli yangın nedeniyle 4 köyün boşaltıldığını söyledi. İtfaiye konuya ilişkin açıklamasında, 64 yaşındaki bir kişinin yangına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu. İsmi açıklanmayan zanlının bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Yetkililer, 255 itfaiye erinin katıldığı söndürme çalışmalarında 4 yangın söndürme uçağı, 3 helikopterin yanı sıra 100 aracın da görev aldığını dile getirdi.

Ülkede geçtiğimiz yıl çıkan yangınlarda 101 kişi hayatını kaybetmişti. - ATİNA
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:23 Kaynak: İHA
yunanistan, itfaiye, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Aladağ yangın faciası davasında karar çıktı Dolar 5,60 seviyesinden işlem görüyor İstanbul'da korkutan yangın! Bölgeyi yoğun duman kapladı New York'tan kalkan uçakta yangın paniği! Acil iniş yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 14:26:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yunanistan'da yangın nedeniyle 4 köy boşaltıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]