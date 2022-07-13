Rumen pilot kazadan kurtulurken, Sahil Güvenlik Birimlerinin denizden çıkardığı bir kişi müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Helikopterdekilerden birinin de cansız bedenine ulaşıldı.

Kaynak: AA

Sisam Adası, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yunanistan'da yangın söndürme helikopteri denize düştü: 2 ölü - Son Dakika

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