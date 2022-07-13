Yunanistan'da yangın söndürme helikopteri denize düştü: 2 ölü - Son Dakika
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Yunanistan'da yangın söndürme helikopteri denize düştü: 2 ölü

13.07.2022 21:39
Yunanistan'da yangın söndürme helikopteri denize düştü: 2 ölü

Yunanistan'da Sisam Adası'nda yangın söndürme çalışmalarına katılan bir helikopterin denize düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunanistan'da Sisam Adası'nda yangın söndürme çalışmalarına katılan bir helikopterin denize düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Sisam'ın Palaiohori bölgesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışan helikopterde 4 görevli bulunuyordu.

Yunanistan'ın yaz aylarında artan orman yangınları ile mücadele için kiraladığı "Mi 8" tipi helikopter, Agiou Mina açıklarında denize düştü.

Ukrayna'dan kiralanan helikopterde biri Romanyalı, ikisi Moldovyalı, biri Yunan toplam 4 kişi bulunuyordu.

Rumen pilot kazadan kurtulurken, Sahil Güvenlik Birimlerinin denizden çıkardığı bir kişi müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Helikopterdekilerden birinin de cansız bedenine ulaşıldı.

Helikopterle denize düşen 4'üncü görevli için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Sisam Adası'nda çıkan yangını söndürme çalışmalarına katılan Yunan helikopteri denize düştü: 2 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp Sisam Adası'nda çıkan yangını söndürme çalışmalarına katılan Yunan helikopteri denize düştü: 2 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp Yunanistan'ın Imathia bölgesindeki Müslümanlar mescitlerine resmi izin istiyor Yunanistan'ın Imathia bölgesindeki Müslümanlar mescitlerine resmi izin istiyor
Kaynak: AA

Sisam Adası, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'da yangın söndürme helikopteri denize düştü: 2 ölü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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