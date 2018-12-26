Son Dakika Haberleri: Yunanistan'da Yangının Yaraları Hala Sarılamadı

Yunanistan'da Yangının Yaraları Hala Sarılamadı

1 saat önce

Yunanistan'da sıcak bir 23 Temmuz gününde binlerce insanın hayatı alt üst oldu.

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Yunanistan'da sıcak bir 23 Temmuz gününde binlerce insanın hayatı alt üst oldu. Mati'de çıkan yangın, birçok kişinin hayatına mal olurken, geride kalanların da ömür boyu unutamayacakları bir kabusa dönüştü
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:58 

Yunanistan, Dünya
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