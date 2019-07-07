Yunanistan'da yapılan erken seçimlerde Konstandinos Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi...
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Yunanistan'da yapılan erken seçimlerde Konstandinos Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi hükümet kurmak için gerekli çoğunluğu elde etti.
Yunanistan
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 07:22 Kaynak: İHA
'da yapılan erken seçimlerde Konstandinos Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi hükümet kurmak için gerekli çoğunluğu elde etti. - ATİNA
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