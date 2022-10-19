"En çok nefret ettiğim ülke Türkiye" diyen Yunan genç dut yemiş bülbüle döndü - Son Dakika
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"En çok nefret ettiğim ülke Türkiye" diyen Yunan genç dut yemiş bülbüle döndü

19.10.2022 14:35

Sokak röportajında mikrofon uzatılan Yunan genç, "En çok nefret ettiğin ülke hangisi?" sorusuna 'Türkiye' cevabını verdi. Aynı genç, muhabirin, "Neden?" sorusu karşısında ise sus pus oldu.

Son dönemlerde gerilimin hat safhaya çıktığı Yunanistan'da yapılan bir sokak röportajında mikrofon uzatılan Yunan gence "En çok hangi ülkeden nefret ediyorsun?" şeklinde bir soru yöneltildi.

NE DİYECEĞİNİ BİLEMEDİ

Bu soruya tereddüt etmeden "Türkiye" yanıtını veren Yunan gence "Neden?" diye sorulunca olanlar oldu. Bu soruya ne cevap vereceğini bilemeyen Yunan Genç, bir süre öylece kalakaldı.

"ÜLKEMİZİ İŞGAL ETMEK İSTİYORLAR"

"Eeee", "Çünkü", "Immm" diyerek zaman kazanmaya çalışan Yunan genç, sonunda kendisine yöneltilen soruya "Çünkü onlar ülkemizi işgal etmek istiyorlar" yanıtını verdi.

"TARİHİNİ OKU NEDEN OLDUĞUNU ANLARSIN"

Bu anlara ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Sosyal medya kullanıcılar videonun altına "Yazık bu gençlere", "Düşman ama niye düşman olduğunu bilmiyor", "Biraz tarihini oku neden olduğunu anlarsın", "Aç o zaman tarihini oku", "Sadece nefret etmekle kalırsın" şeklinde yorumlar yapıldı.

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Yunanistan, Türkiye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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