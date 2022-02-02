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Yunanistan'da yaşlı çiftin evinde 587 parça tarihi eser bulundu - Son Dakika

Yunanistan'da yaşlı çiftin evinde 587 parça tarihi eser bulundu

02.02.2022 23:13

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yaşlı bir çiftin evinde Bizans dönemine ait 587 parça tarihi eser ele geçirildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yaşlı bir çiftin evinde Bizans dönemine ait 587 parça tarihi eser ele geçirildi.

Atina'da Emniyet Müdürlüğü Kültür Varlıkları ve Eski Eserler Dairesi polisleri, gelen bir ihbar üzerine 76 ve 85 yaşlarındaki çiftin evine gitti. Çiftin şüpheli hareketleri üzerine ertesi gün eve operasyon düzenleyen polisler, ihbarda bahsedilen gizli bölmeye ulaştı. Fayans görünümlü bir kapıdan içeri giren polisler, odada 587 parça tarihi eser ele geçirdi. Ele geçirilen eserlerin içerisinde Helenistik ve Erken Bizans dönemine ait çok sayıda rölyef, heykel ve tablo olduğu açıklandı. Eserler, Kültür ve Spor Bakanlığı Kültür Varlıklarını Belgeleme ve Koruma Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Haklarında eski eserlerin ve kültürel mirasın korunmasına ilişkin mevzuatı ihlal etmek suçundan kamu davası açılan yaşlı çift, sağlık kontrollerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

(Muhammed İkbal Hatunoğlu/İHA)

Yunanistan'da yaşlı çiftin evinde 587 parça tarihi eser bulundu
Yunanistan'da yaşlı çiftin evinde 587 parça tarihi eser bulundu
Yunanistan'da yaşlı çiftin evinde 587 parça tarihi eser bulundu

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Emniyet Müdürlüğü, Yunanistan, Bizans, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yunanistan'da yaşlı çiftin evinde 587 parça tarihi eser bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan'da yaşlı çiftin evinde 587 parça tarihi eser bulundu - Son Dakika
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