Yunanistan'da yaz aylarının tadını çıkaran Erling Haaland, 5 saatte tam 5 milyon TL harcadı

Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'da forma giyen Erling Haaland, Yunanistan'da kabaca "para saçtı". Dortmund'daki ikinci sezonunda 41 gol atan futbolcu, Mykonos'taki bir restorantta yüz binlerce Euro'luk harcama yaptı.

30 BİN EUROLUK BAHŞİŞ

Yunanistan'ın Sportime sitesinde çıkan bir haberde, Erling Haaland'ın Mykonos'taki bir restorantta 6 saat kaldığı ve 500 bin Euro ödeme yaptığı ileri sürüldü. Ayrıca, yıldız oyuncunun aynı restoranta 30 bin Euro bahşiş bıraktığı iddia ediliyor. Haaland'ın yanında çok sayıda kadın arkadaşı olduğu da ifade edildi.

DEV KULÜPLER PEŞİNDE

Borussia Dortmund formasıyla hem Şampiyonlar Ligi hem de Bundesliga'da harika bir sezon geçiren Haaland, yaz transfer sezonunun en dikkat çeken isimlerinden. Güncel piyasa değeri 130 milyon Euro olan futbolcu için Real Madrid, Manchester City ve Paris Saint-Germain devrede.