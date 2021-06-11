Yunanistan'da yeni çalışma yasasına karşı genel grev - Son Dakika

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 12 binden fazla kişi, Yunan hükümetinin 8 saatlik çalışmayı ortadan kaldıran ve işçilerin korunmasına ilişkin kilit faktörleri değiştiren yeni çalışma yasa tasarısına karşı genel grev düzenlemek için sokaklarına döküldü. Grevde sırasında sendikalar, "Perşembe günkü genel grev sadece başlangıç" dedi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da binlerce kişi, Yunan hükümetinin yeni çalışma yasa tasarısına karşı genel grev düzenlemek için sokaklarına döküldü. Sol partilerin sendikaları ve işçi konfederasyonlarının çağrısı üzerine düzenlenen 3 ayrı genel greve, aralarında basın, sağlık ve diğer sektörlerdeki işçilerin de yer aldığı toplamda 12 binden fazla kişi katılırken, Yunanistan'da sol parti SYRIZA'nın lideri ve Yunanistan'ın eski Başbakan Alexis Çipras'ta katılarak, destekçileri ile birlikte tezahürat ve sloganlar attı. Ayrıca Değişim Hareketi Partisi lideri Fofi Yennimata ve Yunanistan Komünist Partisi Genel Sekreteri Dimitris Kuçubas'da greve katıldı.

Grev sırasında göstericiler, sendikaların aksini iddia etmesine rağmen Yunanistan hükümetinin ilerici ve Avrupa çalışma çerçevesi ile uyumlu gördüğü ve bünyesinde 8 saatlik çalışmanın kaldırılması ve fazla mesainin ek maaş yerine izinle ödenmesi gibi hükümler barındıran yeni çalışma yasa tasarısına karşı sloganlar attı. Göstericiler grevde, "işçi olmadan dişli dönmez, patronlar olmadan ilerleyemezsin", "8 saatlik çalışma tartışılamaz", "kimse 400 avro ile yaşamıyor, maaşlarda toplu sözleşme artıyor", "hayat, daha az iş ve krizin bedelini patronların ödemesini istiyoruz" sloganları attı. Grevde sırasında sendikalar tarafından yapılan açıklamada ise, "Perşembe günkü genel grev sadece başlangıç" ifadelerine yer verildi. Ayrıca birçok mağazanın kapalı kaldığı ve metro hatalarının hizmet vermediği kentte grev, hayatı felç etti. - ATİNA