Yunanistan'da Yeni Demokrasi Partisi tek başına iktidar
1 saat önce
Yunanistan'da sandık çıkış anketlerine göre Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi seçimi önde tamamlayarak tek başına iktidara geldi.
Yunanistan
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 07:22
'da sandık çıkış anketlerine göre Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi seçimi önde tamamlayarak tek başına iktidara geldi.
Yunanistan'da Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi tek başına iktidar oldu!
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