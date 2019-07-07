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Yunanistan'da Yeni Demokrasi Partisi tek başına iktidar

1 saat önce

Yunanistan'da sandık çıkış anketlerine göre Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi seçimi önde tamamlayarak tek başına iktidara geldi.

Yunanistan'da Yeni Demokrasi Partisi tek başına iktidar, System.String[]
Yunanistan'da sandık çıkış anketlerine göre Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi seçimi önde tamamlayarak tek başına iktidara geldi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 07:22 
Yunanistan, Ekonomi
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