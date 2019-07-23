Yunanistan'da yeni hükümet parlamentodan güven oyu aldı
48 dakika önce
Yunanistan'da erken seçimler sonrasında tek başına iktidara gelen Yeni Demokrasi (ND) hükümeti Mecliste güven oyu aldı.
Yunanistan
'da erken seçimler sonrasında tek başına iktidara gelen Yeni Demokrasi (ND) hükümeti Mecliste güven oyu aldı. Hükümet
programına ilişkin yaklaşık 3 gün süren Meclis Genel Kurulu
tamamlandı. Süreç sonundaki oylamada tamamı ND'nin milletvekilleri olan 158 "evet" oyu ile hükümet programı onaylandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:22
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