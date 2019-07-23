Son Dakika Haberleri: Yunanistan'da yeni hükümet parlamentodan güven oyu aldı
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Yunanistan'da yeni hükümet parlamentodan güven oyu aldı

48 dakika önce

Yunanistan'da erken seçimler sonrasında tek başına iktidara gelen Yeni Demokrasi (ND) hükümeti Mecliste güven oyu aldı.

Yunanistan'da yeni hükümet parlamentodan güven oyu aldı, System.String[]
Yunanistan'da erken seçimler sonrasında tek başına iktidara gelen Yeni Demokrasi (ND) hükümeti Mecliste güven oyu aldı.

Hükümet programına ilişkin yaklaşık 3 gün süren Meclis Genel Kurulu tamamlandı. Süreç sonundaki oylamada tamamı ND'nin milletvekilleri olan 158 "evet" oyu ile hükümet programı onaylandı.
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Yunanistan, Hükümet, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:22 
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