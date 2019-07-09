Son Dakika Haberleri: Yunanistan'da yeni kabine açıklandı, milletvekillerine tatil yok
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Yunanistan'da yeni kabine açıklandı, milletvekillerine tatil yok

10 dakika önce

Yunanistan'da erken genel seçim sonucunda tek başına iktidara gelen Yeni Demokrasi hükümetinin Bakanlar Kurulu belirlendi. Başbakan Kiriakos Miçotakis 'kaybedilecek zaman olmadığı'nı vurgulayarak meclisin yaz tatiline girmeyeceğini duyurdu. Parlamento resmi çalışmalarına 17 Temmuz'da başlayacak.

Yunanistan'da yeni kabine açıklandı, milletvekillerine tatil yok, System.String[]
Yunanistan'da erken genel seçim sonucunda tek başına iktidara gelen Yeni Demokrasi (ND) hükümetinin Bakanlar Kurulu belirlendi.

Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yemin ederek görevi Aleksis Çipras'tan devralan yeni Başbakan Kiriakos Miçotakis 'kaybedilecek zaman olmadığı'nı vurgulayarak meclisin yaz tatiline girmeyeceğini duyurdu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:07 
Yunanistan, Kabine, Dünya
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