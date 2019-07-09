Yunanistan'da yeni kabine açıklandı, milletvekillerine tatil yok
10 dakika önce
Yunanistan'da erken genel seçim sonucunda tek başına iktidara gelen Yeni Demokrasi hükümetinin Bakanlar Kurulu belirlendi. Başbakan Kiriakos Miçotakis 'kaybedilecek zaman olmadığı'nı vurgulayarak meclisin yaz tatiline girmeyeceğini duyurdu. Parlamento resmi çalışmalarına 17 Temmuz'da başlayacak.
Yunanistan
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:07
'da erken genel seçim sonucunda tek başına iktidara gelen Yeni Demokrasi (ND) hükümetinin Bakanlar Kurulu belirlendi.
Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yemin ederek görevi Aleksis Çipras'tan devralan yeni Başbakan Kiriakos Miçotakis 'kaybedilecek zaman olmadığı'nı vurgulayarak meclisin yaz tatiline girmeyeceğini duyurdu.
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