Yunanistan'da yeni kabine belli oldu
1 saat önce
Başbakan Kiriakos Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi hükümetinin Bakanlar Kurulu açıklandı.
Başbakan Kiriakos Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi hükümetinin Bakanlar Kurulu açıklandı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:07
Yunanistan'da yeni kabine belli oldu
Çin'in döviz rezervi Haziran'da 14 ayın zirvesine tırmandı
HDP, Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınmasını değerlendirdi
Mavi yemiş yetiştiren emekli doktor, siparişlere yetişemiyor