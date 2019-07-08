Son Dakika Haberleri: Yunanistan'da yeni kabine belli oldu
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Yunanistan'da yeni kabine belli oldu

1 saat önce

Başbakan Kiriakos Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi hükümetinin Bakanlar Kurulu açıklandı.

Yunanistan'da yeni kabine belli oldu, System.String[]
Başbakan Kiriakos Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi hükümetinin Bakanlar Kurulu açıklandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:07 
Kabine, Ekonomi
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