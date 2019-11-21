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Yunanistan'da yeni yasa: Mülteciler daha az bekleyecek, Türkiye'ye daha kolay gönderilecek
6 saat önce
Yunanistan'da bir sığınmacının başvurusunun yetkililer tarafından incelenmesi için toplam 218 gün beklemesi gerekiyor.
Yunanistan'da bir sığınmacının başvurusunun yetkililer tarafından incelenmesi için toplam 218 gün beklemesi gerekiyor. Meclis tarafından onaylanan yeni iltica yasası, başvuru sürecini kısaltmayı ve Türkiye'ye gönderilme uygulamasını hızlandırmayı amaçlıyor
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 06:27
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