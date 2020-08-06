Yunanistan'daki 134 Iraklı sığınmacı "gönüllü dönüş" kapsamında ülkelerine gönderildi - Son Dakika

Yunanistan'daki 134 Iraklı sığınmacı "gönüllü dönüş" kapsamında ülkelerine gönderildi

Yunanistan'daki Irak vatandaşı 134 sığınmacı, Avrupa Birliği'nin (AB) "gönüllü dönüş" programı çerçevesinde ülkelerine geri gönderildi.

Yunanistan'daki Irak vatandaşı 134 sığınmacı, Avrupa Birliği'nin (AB) "gönüllü dönüş" programı çerçevesinde ülkelerine geri gönderildi. Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyo Petsas, düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında, ülkelerine gönderilen sığınmacılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Söz konusu 134 Irak vatandaşının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığının altını çizen Petsas, bu kişilerin AB tarafından finanse edilen "Ödenekli Gönüllü Dönüş ve Entegrasyon" (AVRR) programı çerçevesinde Atina'daki Elefterios Venizelos Havalimanı'ndan kalkan uçakla ülkelerine geri gitmek üzere bugün yola çıktığını bildirdi. Sığınmacılara, 2 bin avro veriliyor AB, Yunanistan ile Ege adalarındaki sığınmacı yükünü hafifletmek için 5 bin kişiyi kapsayan geçici bir mekanizmayı hayata geçirmişti. Dönüşler, AB'nin sınır koruma ajansı Frontex ve Uluslararası Göç Örgütü ile iş birliğinde hayata geçiriliyor. Yunanistan'a 1 Ocak 2020'den önce gelen sığınmacılara, AVRR programı kapsamında, ülkelerine kendi rızalarıyla dönme talebinde bulunmaları halinde kişi başı 2 bin avro veriliyor.

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 03:25

Kaynak: AA

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