Yunanistan'daki 8 FETÖ üyesi ülkeyi terk etti - Son Dakika

Yunanistan'ın Ta Nea gazetesinin haberine göre, ülkedeki 8 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi Kanada, Almanya ve Belçika'ya gitti.

Yunanistan'ın en saygın gazetelerinden biri olan Ta Nea'nın manşetinde yer alan haberde, 2016 yılındaki darbe girişiminin ardından helikopterle Yunanistan'a kaçan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 8 kişi, Yunanistan'dan ayrıldı. Almanya, Belçika ve Kanada'daki akrabaları ve bazı FETÖ üyeleriyle iletişime geçen kişiler geçen yaz Yunanistan'ı terk ederek yakınlarının yanına gitti. - ATİNA