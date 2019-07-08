Yunanistan'daki erken seçimden çıkan 5 sonuç
1 saat önce
Yunanistan'dan yapılan erken genel seçimde ülkenin köklü partilerinden Yeni Demokrasi (ND) zaferini ilan etti. İşte seçim gecesinden çıkan 5 sonuç.
Yunanistan
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 07:52
'dan yapılan erken genel seçimde ülkenin köklü partilerinden Yeni Demokrasi (ND) zaferini ilan etti.
Harvard mezunu 51 yaşındaki ND lideri Kiryakos Miçotakis, ilk mesajında işsizlikle mücadele edeceği ve ekonomik krizin devam ettiği ülkesinin sesini Avrupa
'da daha güçlü duyuracağı sözünü verdi.
Yunanistan'da seçimi kaybeden Aleksis Çipras'tan ilk açıklama
Metin Çanak'tan Murat Boz'a sert tepki: Hangi taraftasın anlayamadık!
Şarkıcı Koray Avcı, konserinde saçlarını taradı
Müslüman kadının 'peçesini zorla açmak isteyen' Belçikalı gözaltına alındı