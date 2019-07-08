Son Dakika Haberleri: Yunanistan'daki erken seçimden çıkan 5 sonuç
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Yunanistan'daki erken seçimden çıkan 5 sonuç

1 saat önce

Yunanistan'dan yapılan erken genel seçimde ülkenin köklü partilerinden Yeni Demokrasi (ND) zaferini ilan etti. İşte seçim gecesinden çıkan 5 sonuç.

Yunanistan'daki erken seçimden çıkan 5 sonuç, System.String[]
Yunanistan'dan yapılan erken genel seçimde ülkenin köklü partilerinden Yeni Demokrasi (ND) zaferini ilan etti.

Harvard mezunu 51 yaşındaki ND lideri Kiryakos Miçotakis, ilk mesajında işsizlikle mücadele edeceği ve ekonomik krizin devam ettiği ülkesinin sesini Avrupa'da daha güçlü duyuracağı sözünü verdi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 07:52 
Yunanistan, Dünya
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