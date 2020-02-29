Yunanistan'daki eşine ulaşmak isteyen Filistinli Ahmet, köpeğiyle sınıra geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunanistan'daki eşine ulaşmak isteyen Filistinli Ahmet, köpeğiyle sınıra geldi - Son Dakika

Yunanistan'daki eşine ulaşmak isteyen Filistinli Ahmet, köpeğiyle sınıra geldi

15 dakika önce

Filistin uyruklu Ahmet, 4 ay önce Yunanistan'a kaçan eşine kavuşmak için sınıra gelirken, köpeğini de bırakmadı.

Yunanistan'daki eşine ulaşmak isteyen Filistinli Ahmet, köpeğiyle sınıra geldi, System.String[]

Filistin uyruklu Ahmet, 4 ay önce Yunanistan'a kaçan eşine kavuşmak için sınıra gelirken, köpeğini de bırakmadı.

Binlerce mülteci Edirne'de bulunan Pazarkule sınır kapısına akın etti. Bu mültecilerden sadece biri olan Filistin vatandaşı Ahmet Haceli de 4 ay önce kaçak olarak nehirden geçen ve Atina'ya giden eşine kavuşmak için sınıra geldi. Çok sevdiği köpeğini de İstanbul'da bırakamayan Ahmet, gümrük alanında karşıya geçebilmek için bekliyor. Köpeğini çok sevdiğini belirten Ahmet Haceli, "Köpeğimi çok seviyorum onu da getirdim. Eşim 4 ay önce nehirden kaçarak Yunanistan'a geçti. Şimdi Atina'da yaşıyor. Onunla buluşup Hollanda'ya geçeceğiz" dedi.

(İHA)

Yunanistan, Filistin, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:00 Kaynak: İHA
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