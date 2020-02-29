Yunanistan'daki eşine ulaşmak isteyen Filistinli Ahmet, köpeğiyle sınıra geldi - Son Dakika

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Yunanistan'daki eşine ulaşmak isteyen Filistinli Ahmet, köpeğiyle sınıra geldi
15 dakika önce
Filistin uyruklu Ahmet, 4 ay önce Yunanistan'a kaçan eşine kavuşmak için sınıra gelirken, köpeğini de bırakmadı.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:00 Kaynak: İHA
Filistin uyruklu Ahmet, 4 ay önce Yunanistan'a kaçan eşine kavuşmak için sınıra gelirken, köpeğini de bırakmadı.
Binlerce mülteci Edirne'de bulunan Pazarkule sınır kapısına akın etti. Bu mültecilerden sadece biri olan Filistin vatandaşı Ahmet Haceli de 4 ay önce kaçak olarak nehirden geçen ve Atina'ya giden eşine kavuşmak için sınıra geldi. Çok sevdiği köpeğini de İstanbul'da bırakamayan Ahmet, gümrük alanında karşıya geçebilmek için bekliyor. Köpeğini çok sevdiğini belirten Ahmet Haceli, "Köpeğimi çok seviyorum onu da getirdim. Eşim 4 ay önce nehirden kaçarak Yunanistan'a geçti. Şimdi Atina'da yaşıyor. Onunla buluşup Hollanda'ya geçeceğiz" dedi.
(İHA)
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